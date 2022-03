PSV ontvangt lening van 30 miljoen euro voor extra investeringen

Samenvatting Roger Schmidt ziet enorme waarschu­wing voor PSV: ‘Als wij niet alles geven, liggen we eruit’

PSV-trainer Roger Schmidt was donderdagavond na afloop van PSV-FC Kopenhagen een stuk rustiger dan tijdens de wedstrijd, die een spektakelstuk opleverde en een 4-4 einduitslag. Vooral door fouten van PSV was er naar zijn mening iets te veel spektakel. Ook vond de coach dat PSV voor rust niet het gewenste niveau haalde en daar na de pauze pas verandering in aanbracht.

7:28