PSV op bezoek bij Heracles Almelo

Ajax is nog op zoek naar een aanvaller: ‘Steven Bergwijn past binnen ons profiel ja’

13 augustus Ajax hoopt zich deze maand nog te versterken met aan aanvaller. ,,Daar zijn we nog steeds naar op zoek”, zei trainer Erik ten Hag. ,,Maar we zochten vorig jaar ook lang naar een echte nummer 9. En die konden we uiteindelijk pas in de winterstop naar Amsterdam halen”, doelde hij op Sébastien Haller.