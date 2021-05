PSV op bezoek bij Willem II

Dick Advocaat betuigt spijt bij Feyenoord: ‘Door emotie en frustratie dingen verkeerd gezegd’

7 mei De week na de wanvertoning tegen ADO Den Haag leverde niet meer het voorspelde vuurwerk op. Feyenoord stak op dinsdag de koppen bij elkaar en in de aanloop naar Ajax thuis werd er weer een blok gevormd. ,,We staan honderd procent achter de trainer’’, zei Tyrell Malacia, de linksback die in Den Haag in de rust werd gewisseld.