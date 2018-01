PSV op de valreep naar dik verdiend gelijkspel tegen Corinthians

Romero

PSV kreeg de nodige kansen tijdens dat eerste bedrijf, maar onder anderen Luuk de Jong (hoofd), Marco van Ginkel en Hirving Lozano (schoten) konden hun naam niet op het wedstrijdbord krijgen. De ploeg van Phillip Cocu speelde in een opstelling met Gastón Pereiro in de basis. Bart Ramselaar trainde woensdag al niet mee en was niet in staat om te spelen. Datzelfde gold voor Maximiliano Romero, die dus nog wacht op zijn debuut voor PSV.

Kansen

PSV was in de tweede helft veel beter dan de Brazilianen, die hun complete ploeg gewisseld hadden. Grote kansen waren aan de Eindhovenaren echter lang niet benut. De grootste was misschien wel voor de jonge Cody Gakpo, maar hij schoot over en naast vanuit kansrijke positie. Bij PSV maakte Donyell Malen een kwartier voor tijd zijn officieuze debuut, nadat hij samen met Gakpo, Adam Maher en Mauro Júnior in het veld kwam. Malen was nog wel gevaarlijk, maar kon de gelijkmaker net niet maken. Kort voor tijd kreeg ook Mauro nog twee grote kansen, maar hij stuitte in een een-op-een op de keeper van Corinthians. In extremis was Lammers wel succesvol, na een scrimmage.