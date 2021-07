PSV opent tegen Galatasaray jacht op hoofdtoernooi Champions League

‘Nieuwe’ Ajax-logo geste of marketing­truc? ‘Hier hebben supporters jaren naar verlangd’

15 juli Met een nieuw shirt waarop het oude logo in ere wordt hersteld komt Ajax tegemoet aan de wens van vele supporters. Dat roept de vraag op waarom de club in 1990 überhaupt is overgestapt van beeldmerk. Tenminste zo interessant: wat heeft het de Amsterdammers opgeleverd? ,,De noodzaak ervan is me compleet ontgaan.”