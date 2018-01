PSV pakte pas vier 'bonuspunten' in blessuretijd

Gudmundsson: Assist was goed, de afronding van Luuk nog beter

21 januari Invaller Albert Gudmundsson (20) had niet veel tijd nodig om indruk te maken tegen Heracles. Zijn assist in de 93ste minuut op Luuk de Jong was goud waard voor PSV. Toch klopte hij zichzelf niet op de borst. ,,De assist was goed, de afronding van Luuk was nog beter", grijnsde hij.