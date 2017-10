PSV rekent op Lozano en Bergwijn tegen Heracles

Lozano deed gisteren weer mee aan een klein deel van de groepssessie van het keurkorps van Phillip Cocu. Zijn elleboog is ingepakt en het is voor hem nog even zoeken hoe hij met zijn blessure in partijvormen uit de duels kan blijven. ,,Hij traint op dit moment met een speciaal soort tape om de arm", aldus Cocu. ,,De komende dagen willen we zijn programma steeds iets verder uitbreiden en dan is het afwachten of hij de wedstrijd van zondag haalt." Mocht Lozano en/of Bergwijn het niet halen, dan lijkt het inschuiven van Luuk de Jong na de wedstrijd van zondag de meest logische optie.