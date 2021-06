PSV rondt komst van Davy Pröpper af

De 29-jarige middenvelder was er zelf al over uit dat hij terug wilde naar de eredivisie en PSV had bij hem een streepje voor. Voor PSV is het al de vijfde versterking voor de eerste training van het nieuwe seizoen. Directeur voetbalzaken John de Jong pakt in rap tempo door om een concurrerende selectie samen te stellen voor het Champions League-treffen met Galatasaray in juli.