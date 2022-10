PSV schiet de frustratie van zich af met eclatante zege bij zwak FC Zürich

Hij scoorde in februari voor het laatst, lag er een poos uit met een blindedarmontsteking en stond dit seizoen pas één keer in de basis. En toch was Vertessen de man die PSV al snel een zorgeloze avond in Zürich bezorgde. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij koos voor de Belg omdat hij de diepgang miste bij het duo Xavi Simons/Guus Til, en dus ging die laatste weer naar de bank.

Ook Phillipp Mwene en André Ramalho kregen de kans in de basis. En dat pakte goed uit voor PSV, dat werkelijk niks te duchten had van de zwalkende Zwitsers, die nog geen wedstrijd wonnen in eigen land, al uit de beker liggen en ook de eerste twee Europa League-duels al verloren. Van die malaise profiteerde PSV snel: binnen een kwartier was het al 0-2 dankzij Vertessen.

De aanvaller profiteerde van geschutter achterin en liet zien dat zijn snelheid een wapen blijft. Bij de tweede goal sprintte hij zijn tegenstander eruit en bleef hij koel in de afronding. Koel was Cody Gakpo even later ook: met een geplaatst schot maakte hij er na 22 minuten 0-3 van en hij combineerde daarna nog met Simons, die voor de 0-4 zorgde. Een ongekende luxe voor PSV, dat zo het chagrijn van het echec bij SC Cambuur deels van zich afspeelde.

Pegel Gakpo

Na rust was het spelbeeld hetzelfde, al scoorde PSV wat minder in het Letzigrund Stadion, dat met ruim 10.000 supporters voor slechts eenderde gevuld was. Die fans zagen hoe Gakpo in de 56ste minuut met een pegel van zo’n twintig meter de 0-5 maakte. En dus kon Van Nistelrooij er lustig op los wisselen en spelers als Anwar El Ghazi en Ki-Jana Hoever speeltijd gunnen. El Ghazi raakte nog de lat, waarna Jonathan Okita (ex-NEC) de Zwitserse eer redde met een rake kopbal.

PSV won ruim en dus staat de Eindhovense club nu na twee poulewedstrijden op vier punten, nadat het thuis tegen Bodø/Glimt nog 1-1 werd. Als de ploeg van Van Nistelrooij volgende week in eigen huis opnieuw van FC Zürich wint, is PSV al verzekerd van de derde plek en (minstens) overwintering in de Conference League.

