PSV slaat in slotfase toe in Nijmegen en is nieuwe koploper in eredivisie

PSV is de nieuwe koploper in de eredivisie na speelronde 16. De ploeg van Roger Schmidt won met 1-2 bij NEC en staat nu een punt boven Ajax en Feyenoord, de clubs die volgende week zondag tegenover elkaar staan in de Klassieker. Feyenoord speelde eerder op de zondag met 1-1 gelijk bij FC Groningen en Ajax verloor met 1-2 van AZ.

Carlos Vinícius maakte in de 90ste minuut de winnende goal voor PSV. De Braziliaanse spits tikte bij het ingaan van de negen minuten extra tijd van dichtbij binnen na een prachtige assist van de net ingevallen Maximiliano Romero, die met een uiterste krachtsinspanning de bal nog voor het doel wist te brengen. Tien minuten eerder had Yorbe Vertessen, ook een invaller, de 1-1 al gemaakt voor PSV.

PSV begon het duel in het Goffertstadion in de wetenschap dat het na vanavond de koppositie kon overnemen in de eredivisie van Ajax. De eerste minuten lieten de Eindhovenaren ook direct de intenties zien die daarbij horen: aanvallend, hoog druk en veel balbezit. Maar PSV deed, net als afgelopen donderdag in Spanje, heel weinig creatiefs aan de bal. Aanvoerder Marco van Ginkel en Mauro Junior kregen schietkansen, maar een echte uitgespeelde aanval kwam niet van de grond.



Tegenstander NEC kwam, na een weifelende start, beter in de wedstrijd en werd brutaler. Na acht minuten kwamen de Nijmegenaren voor het eerst voor de goal van PSV en direct was het raak. Een vrije trap van Lasse Schöne kon Joël Drommel nog tegenhouden, maar de goalie bokste de bal niet goed genoeg weg waardoor Magnus Mattsson kon profiteren en de bal kon binnenglijden: 1-0.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Tot de rust was het vooral PSV dat de bal had, maar het elftal van Schmidt was een tandeloze tijger. De Eindhovenaren konden uit open spel maar moeilijk in de zestien van NEC komen, dat met vijf man achterin solide oogde in de verdediging. Na rust volgde hetzelfde spelbeeld: PSV aan de bal, NEC loerend op de counter. Na 63 minuten leek Ibrahima Sangaré uit de kluts de 1-1 te maken, maar de VAR greep in: buitenspel.

PSV moest zich na die teleurstelling herpakken en drong meer en meer aan, maar NEC was na 75 minuten nog dicht bij de 2-0. Het was dat Drommel in een één-op-één situatie nu wel zijn mannetje stond en zo erger kon voorkomen. In de tegenstoot was Mario Götze tweemaal dicht bij de gelijkmaker, maar NEC-doelman Mattijs Branderhorst stond goed te keepen.

Niet veel later was het wél raak voor PSV: invaller Yorbe Vertessen kopte na tachtig minuten uit een corner binnen. En dus was er nog tijd voor meer voor de Eindhovenaren. Schmidt bracht Maxi Romero nog binnen de lijnen, die hersteld was van zijn liesblessure. De Argentijn was koud in het veld direct goud waard voor zijn ploeg: een voorzet van Max werd geweldig teruggelegd door de spits, waarna Vinicius voor open goal simpel kon binnen tikken voor de 1-2 en de bijbehorende drie punten.

Door de late treffer sluit PSV het weekend dan toch af als koploper in de eredivisie.

Volledig scherm © ANP

