PSV speelt in spektakelstuk in Schotland gelijk tegen Rangers en moet in Eindhoven de klus klaren

Luuk de Jong: ‘Ik denk dat we tevreden moeten zijn’

,,We probeerden gewoon te voetballen. We hadden het meeste balbezit en domineerden, maar we weten dat zij loerden op foutjes bij ons en willen toeslaan in de omschakeling. Dat gebeurde dan ook. Dat moet volgende week beter aan onze zijde. Na de 2-1 voor hun is het goed dat we nog terugkomen tot 2-2, waardoor we toch een goede uitgangspositie hebben voor volgende week”, zei Luuk De Jong, die vorig jaar ook de 2-2 op Ibrox meemaakte. Toen verloor PSV de return in Eindhoven met 0-1.