PSV-speler Mauro Júnior vraagt Nederlands paspoort aan en wordt straks optie voor Oranje

Door Rik Elfrink



PSV heeft momenteel veel profijt van de aanwezigheid van Mauro Júnior, die de ploeg de afgelopen weken op een paar moeilijke momenten op sleeptouw nam. De voormalig middenvelder is dit seizoen doorgebroken als vleugelverdediger en verkeert in uitstekende vorm. Eerst speelde hij aan de linkerkant van de defensie en hield de Braziliaan zijn ploeggenoot Philipp Max op de reservebank. De drievoudig Duits international was door corona een tijdje uitgeschakeld, maar ook na zijn terugkeer bij de selectie koos trainer Roger Schmidt stelselmatig voor Mauro Júnior.



Nu speelt de 22-jarige Zuid-Amerikaan aan de rechterkant van de verdediging en ook daar was hij een aantal wedstrijden van grote waarde voor PSV, waar zijn contract nog tot medio 2025 loopt. Trainer Schmidt looft zijn vechtlust en is bijzonder te spreken over de instelling van de in Belo Horizonte geboren Mauro, die vanuit een ogenschijnlijk kansloze positie in de zomer nu een dragende kracht bij PSV is geworden.