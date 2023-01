PSV staat rond Noni Madueke voor een groot dilemma

Podcast | 'Alfred Schreuder heeft een wonder nodig om te ontsnappen aan ontslag’

Is Feyenoord nu de voornaamste titelkandidaat in de eredivisie? Wat moet PSV doen met het bod op Noni Madueke? Hoelang krijgt Alfred Schreuder? Het succes van Ten Hag bij United, Jan, Jans en de Kinderen en week van Borne: het komt allemaal voorbij in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt aan de hand van vier stellingen het weekend door met Sjoerd Mossou en Johan Inan.

16 januari