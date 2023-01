PSV strikt ervaren Earnest Stewart (53) als technisch directeur

Uitblinker Sugawara loodst AZ naar simpele zege bij Eagles

AZ heeft goede zaken gedaan in Deventer door te winnen van het al tijden ongeslagen Go Ahead Eagles (4-1). De Alkmaarders blijven knap meedoen in de titelstrijd, waar PSV gisteren een pas op de plaats maakte. Spits Vangelis Pavlidis had een groot aandeel in de overwinning, maar de Japanse rechtsback Yukinari Sugawara werd de man van de wedstrijd met twee assists en een fraaie goal van afstand.

