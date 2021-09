PSV stunt opnieuw met Mario Götze, die zijn contract tot 2024 verlengt

Opnieuw blijdschap

Bijna een jaar na zijn sensationele transfer naar het Philips Stadion maakt de 29-jarige Duitser de club dus opnieuw blij. Götze versterkte PSV op de slotdag van de zomerse transfermarkt in 2020. Zijn komst was een onvoorstelbare surprise, omdat spelers van zijn kaliber normaal gesproken niet meer voor de eredivisie kiezen.

De 63-voudig Duits international en enige doelpuntenmaker uit de WK-finale van 2014 vond het prettig om na jaren in de schijnwerpers wat meer in de luwte te voetballen, bij een club die toch ambities heeft om in de top-32 van Europa actief te zijn. Vorige maand lukte het PSV bijna om daar te komen en was het Portugese Benfica in de strijd om Champions League-kwalificatie nipt te sterk.