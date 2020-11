PSV-tegenstander PAOK heeft abonnement op duels met Nederlandse clubs

• PSV komt PAOK voor de derde keer tegen. Zowel in het seizoen 2000-2001 als in 2001-2002 waren de Eindhovenaren in de derde ronde van de UEFA Cup te sterk voor de ploeg uit Thessaloniki.

• De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen was op 6 december 2001. PSV won toen thuis met 4-1 door goals van Jan Vennegoor of Hesselink (2), Georgi Gakhokidze en Mark van Bommel. Uit werd wel verloren met 3-2.

• Die 3-2 tegen PSV is de enige zege die de Grieken boekten in liefst zestien duels met een eredivisieclub. Geen land speelde zoveel Europese duels tegen PAOK als Nederland. Ook AZ (2x), Heerenveen en Ajax (3x) werden deze eeuw gekoppeld aan PAOK.

• Een makkie dus voor PSV? Dat ook weer niet. Ajax had vorig jaar zijn handen vol aan PAOK in de derde voorronde van de Champions League (3-2 en 2-2). De ploeg van de Portugese trainer Abel, in de groepsfase van de Europa League nog ongeslagen, schakelde dit seizoen Benfica uit in de voorronde van de Champions League door op eigen veld met 2-1 te winnen.

Volledig scherm PAOK was dit seizoen op eigen veld te sterk voor Benfica. © REUTERS

• De balans van PSV in Griekenland is in evenwicht met drie overwinningen en drie nederlagen. Het laatste duel op Griekse bodem was tegen Panathinaikos in het seizoen 2014-2015. PSV won destijds met 2-3.

• De bekendste speler van PAOK, de huidige nummer vier van de Griekse competitie, is Diego Biseswar. De 32-jarige Amsterdammers speelde tussen 2005 en 2011 93 eredivisiewedstrijden voor Feyenoord. Hij scoorde vorig jaar twee keer tegen Ajax in de kwalificatie voor de Champions League.

• Biseswar kan de negende Nederlander worden die deze eeuw scoort tegen PSV in een Europees toernooi. Ricky van Wolfswinkel, Arjen Robben, Bas Dost, Memphis Depay, Virgil Misidjan, Ryan Babel, Dirk Kuyt en Pierre van Hooijdonk waren trefzeker tegen PSV.

Volledig scherm Basel-spits Ricky van Wolfswinkel (l) was de laatste Nederlander die scoorde tegen PSV. © EPA