PSV thuis sterk, maar Feyenoord laatste ploeg die won in Eindhoven

Statistieken & OpstellingenFeyenoord en PSV staan zondag voor de 126ste keer tegenover elkaar in de eredivisie. Feyenoord won 51 keer, PSV was 45 keer de sterkste en 29 keer eindigde de ontmoeting onbeslist. Geen club won in de eredivisie zo vaak van PSV als Feyenoord. Ajax volgt met 48 overwinningen.

• PSV is ongeslagen in twaalf van de laatste veertien thuisduels met Feyenoord in de eredivisie (W10, V2, G2) en wist in zes van die duels de nul te houden. Onder meer op 24 oktober 2010 toen Feyenoord zijn grootste nederlaag ooit leed: 10-0. Jonathan Reis (3 goals, 1 assist) en Balázs Dzsudzsák (2 goals, 2 assists) waren beiden bij 4 goals direct betrokken. Kelvin Leerdam kreeg voor rust al zijn 2de gele kaart.

• PSV is al 42 thuiswedstrijden in de eredivisie ongeslagen (W38, G4). De laatste thuisnederlaag - op 18 september 2016 – was overigens wel tegen Feyenoord: het werd toen 0-1 door een treffer van Eric Botteghin.

• Eerder dit seizoen won Feyenoord thuis met 2-1 van PSV, dat onder Mark van Bommel de eerste 13 wedstrijden had gewonnen. Nicolai Jørgensen en Sam Larsson bezorgden de Rotterdammers op 2 december 2018 voor rust al een 2-0 voorsprong. Steven Bergwijn scoorde tegen.

• De laatste keer dat Feyenoord in één seizoen beide duels met PSV won, was in het kampioensjaar 2016-2017.

• Vorig seizoen won PSV op 17 september 2017 thuis met 1-0 van Feyenoord. Gastón Pereiro had met zijn goal na 2 minuten de eindstand al op het scorebord gezet. Steven Berghuis kreeg vlak voor rust van arbiter Björn Kuipers zijn 2e gele kaart.

• Op 4 augustus 2018 won Feyenoord in Eindhoven de Johan Cruijff Schaal door PSV na strafschoppen te verslaan: 0-0 (6-5). In de strafschoppenserie viel de beslissing na 16 penalty's. Larsson, Sofyan Amrabat (beiden Feyenoord) en Jorrit Hendrix, Angeliño en Pablo Rosario misten vanaf 11 meter. Jordy Clasie schoot de beslissende binnen voor Feyenoord.

• Sinds de winterstop heeft PSV-aanvaller Hirving Lozano gemiddeld gezien 37 minuten meer nodig om tot een doelpunt of assist te komen dan daarvoor (123 om 85), daarnaast won de Mexicaan na de kerst 3,3 persoonlijke duels minder per 90 minuten dan in de eerste competitiehelft (4 om 7,3).

• Ook bij Feyenoord is niet iedereen even goed aan de tweede competitiehelft begonnen. Steven Berghuis creëerde na de winterstop gemiddeld 1,8 kansen per duel, voor de winterstop creëerde de buitenspeler gemiddeld gezien vier kansen per eredivisiewedstrijd.

• Feyenoord verloor dit seizoen al evenveel uitwedstrijden als in het volledige vorige seizoen (5), de laatste keer dat de Rotterdammers meer uitnederlagen leden in een eredivisiejaargang was in het seizoen 2015/16 (6).

• Topscorer Luuk de Jong (20 doelpunten in 22 duels) maakte dit seizoen evenveel doelpunten als in zijn vorige 2 seizoenen bij elkaar (20 doelpunten in 60 duels).

• Mark van Bommel als aanvoerder van PSV. Links Feyenoord-captain Stefan de Vrij.

• In totaal staat De Jong nu op 127 eredivisiegoals. Hij heeft nog 1 doepunt nodig om Marco van Basten (128) te evenaren op de eeuwige topscorerslijst van de eredivisie en 2 goals om op gelijke hoogte te komen met Ove Kindvall (129).

• Robin van Persie is topscorer van Feyenoord met 11 goals. Van Persie is 1 goal verwijderd van zijn 200ste competitiegoal: Feyenoord 30, Arsenal 96, Manchester United 48, Fenerbahçe 25.

• Van Persie maakte in 6 officiële duels met PSV geen enkele goal (2 eredivisieduels). De laatste keer dat Van Persie trefzeker was in het Philips Stadion was op 2 september 2011 toen hij namens het Nederlands elftal 4 goals maakte tegen San Marino (11-0, EK-kwalificatie).

• Feyenoord verloor zijn laatste 3 uitduels. De laatste keer dat de Rotterdammers 4 keer op rij uit verloren in de eredivisie was in het seizoen 2015-2016. Die serie was destijds onderdeel van de historische reeks van 7 nederlagen op rij. Feyenoord verloor nog nooit zijn eerste 4 uitduels in de eredivisie na de winterstop.

Verwachte opstelling PSV.