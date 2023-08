PSV-trainer Peter Bosz blij met Jerdy Schouten: ‘Speelt hem gelukkig naar de goede kleur’

De wissels van Bosz bij de start van de tweede helft pakten goed uit. Met de ingevallen Ismael Saibari, Guus Til en Jerdy Schouten kreeg PSV de wedstrijd na een zwakke eerste helft in handen. Vooral dankzij laatstgenoemde, die na zijn komst van Bologna zijn debuut maakte.

,,We wilden dat we meer grip op Vitesse kregen en een extra man op het middenveld wanneer we de bal hadden", aldus Bosz, die bij EPSN vertelde dat hij zeer tevreden was over de inbreng van Schouten. ,,Hij speelt hem gelukkig wel naar de goede kleur.”

PSV herstelde zich van een zwakke eerste helft, al vond Bosz het na rust ook nog niet geweldig wat zijn ploeg liet zien. ,,De eerste helft vond ik net als de hele wedstrijd niet heel goed. Ik vond dat we het onszelf onnodig moeilijk maakten door heel slordig balverlies te lijden, door een te laag tempo een door te veel te lopen met de bal. De momenten dat we het goed goed doen, zie je dat we snel combineren en daar hebben we de spelers voor. Dus moet je geen lang bal onnodig spelen, maar de simpele oplossing zoeken.”

Volledig scherm Peter Bosz. © ANP

Dat ging na rust, met Schouten in de ploeg, beter. De snelle gelijkmaker van Saibari deed de rest. ,,Je hebt geluk dat je snel scoort", erkende Bosz. ,,Ik was blij dat we met 1-0 de rust in gingen en niet met 2-0. Wij waren zo slordig dat 2-0 had gekund.”

Yorbe Vertessen, die speelde in plaats van de licht geblesseerde Noa Lang, scoorde een keer en stond ook aan de basis van de derde treffer. PSV kreeg een strafschop na een overtreding op de Belgische aanvaller. ,,Vertessen was de meest dreigende man bij ons, hij zoekt veel diepte en heeft snelheid”, zei Bosz, die nog niet weet of Lang er dinsdag in de play-offs van de Champions League tegen Rangers FC weer bij is. ,,Geen idee. Hij was vandaag in ieder geval niet fit genoeg om mee te doen.”

Naast Lang kent PSV nog een vraagteken voor dinsdag. Linksback Patrick van Aanholt viel in de tweede helft tegen Vitesse uit.

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal