PSV-trainer Roger Schmidt na uitschakeling: ‘We konden de kansen helaas niet afmaken’

PSV leidde halverwege met 1-0 door een doelpunt van Eran Zahavi. Leicester sloeg in de slotfase twee keer toe. ,,Tactisch deden we het goed. Toch vonden ze de ruimte. En ze hadden meer kracht in de slotfase om voor de tweede treffer te gaan”, keek Schmidt terug op de slotfase.

PSV was via Ibrahim Sangaré kort voor de gelijkmaker dicht bij de 2-0. Zahavi: ,,We hebben kansen gehad. De 1-1 was een moeilijk moment in de wedstrijd. We hadden nog genoeg tijd om de wedstrijd daarna naar ons toe te trekken. Helaas deed Leicester dat. We winnen als team en we verliezen als team. Iedereen heeft er alles aan gedaan. Helaas was het vandaag niet genoeg.”