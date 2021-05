PSV-trainer Schmidt looft potentiële EK-ganger Gakpo en rekent op langer verblijf Götze

Schmidt is lovend over Gakpo. ,,Dit seizoen had voor hem door een blessure aan het begin van dit kalenderjaar nog beter kunnen verlopen. Daarna is Cody hersteld. Hij heeft de kwaliteiten om vanuit het niks iets te forceren en goals te maken”, zegt de PSV-coach. Gakpo (22) brak vorig seizoen al door bij PSV, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. Dit seizoen zette hij de volgende stap en PSV wil hem ook voor voetbaljaar 2021-2022 aan boord houden.

De Eindhovenaar moest veel geduld hebben voordat hij echt bij Oranje in beeld kwam. In het voorjaar van 2019 werd hij voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje, waarmee hij in maart indruk maakte in de eerste fase van het EK voor nationale beloftenploegen. De voorlopige selectie met 34 namen wordt nog wel teruggebracht naar 26 spelers. Ook de PSV'ers Donyell Malen en Denzel Dumfries haalden zoals verwacht het lijstje van bondscoach Frank de Boer.

Daarnaast ging Schmidt in op de toekomst van Götze, zijn landgenoot. De coach gaf aan te verwachten dat de spelmaker ook komend seizoen bij PSV speelt en zijn tweejarig contract uitdient, tenzij er deze zomer een uitstekend aanbod van elders voor hem zou komen. PSV kan in dat geval overigens een transfersom vragen. ,,Ik heb het idee dat Mario zich hier goed voelt”, vertelde Schmidt. ,,Zijn seizoen is door een paar blessures niet helemaal verlopen zoals we misschien hadden gewild. Volgend jaar kan hij nog beter een leidende rol invullen verwacht ik, als dat uitblijft.”

PSV heeft voor het uitduel met FC Utrecht van zondag mogelijk weer de beschikking over Götze, Mohamed Ihattaren en Timo Baumgartl. Het trio was afgelopen week niet fit en trainde vrijdag weer mee met de groep. Zaterdag neemt Schmidt de beslissing over hun inzetbaarheid.

Praat mee!

