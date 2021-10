PSV-trainer Schmidt niet ziek van pak slaag: ‘Iedereen ziet dat Ajax meer kans heeft op de titel’

PSV-trainer Roger Schmidt was teleurgesteld, maar niet ontroostbaar na de 5-0 afstraffing van PSV in de Johan Cruijff Arena. Volgens de trainer waren er genoeg redenen aan te wijzen waarom de topper voor zijn ploeg niet liep zoals hij vooraf had gehoopt.

,,Ajax speelt al langere tijd samen, met dezelfde spelers en dezelfde trainer. Ze hebben de beschikking over een aantal echte topspelers. Dus nee, ik ben hier niet ziek van. Dit is de moeilijkste wedstrijd in Nederland, maar ook een van de lastigste in Europa. Op een goede dag kunnen we ze verslaan, dat hebben we ook in de Johan Cruijff Schaal laten zien.”

De hoop om kampioen te worden heeft Schmidt niet opgegeven, al ziet hij het niet rooskleurig in. ,,Daarvoor hebben we een perfect seizoen nodig. Iedereen kan zien dat Ajax daar meer kans op heeft. We kunnen niet zeggen dat we dezelfde kansen hebben als Ajax, het is niet 50/50, maar eerder 80/20. En na een dag als vandaag wordt het nog moeilijker.”

Dat hij het moest stellen zonder zijn geblesseerd geraakte spelers Cody Gakpo en Noni Madueke was voor Schmidt ene extra handicap. ,,Dat zijn wapens, spelers met snelheid. Daarnaast speelden wij donderdag nog in de Europa League. Ik wil niet naar excuses zoeken, maar het is wel een feit.”

Dat de nederlaag uiteindelijk zo ruim uitpakte vond de Duitse trainer onnodig. ,,De laatste 30 minuten heeft Ajax zijn kwaliteiten getoond, ook in de snelle omschakeling. We hadden het slimmer kunnen en moeten doen in die fase. Maar de eerste zestig minuten was het een open wedstrijd. Ajax was gevaarlijk, maar wij hadden ook onze momenten.”

,,Natuurlijk geven we niet op. Maar het is lastig om Ajax in 34 competitiewedstrijden voor te blijven. Dat zal een hels karwei worden. In het begin van het seizoen speelden we op topniveau. Dat is de laatste tijd niet het geval. Daar gaan we aan werken. We gaan weer trainen en herstellen, ook mentaal. Volgende week wacht FC Twente.”

Volledig scherm Mario Götze treurt na opnieuw een tegengoal. © ANP

Götze

Mario Götze zag dat de hoop op een goed resultaat verdween na de tweede tegentreffer, van Sébastien Haller in de 56ste minuut. Ajax liep daarna weg naar 5-0. ,,Dat was niet goed voor ons, dat doelpunt uit die hoekschop. Dat was ongelukkig. Uiteindelijk verliezen we met 5-0. Dit was geen goede dag voor ons.”

PSV begon goed in de Johan Cruijff ArenA en kreeg de eerste kansen. Götze: ,,Ajax speelt erg goed, vooral aan de bal. Daar moesten wij iets op bedenken en dat deden we de eerste 10 tot 15 minuten goed.”

Het kwaliteitsverschil werd daarna alsnog duidelijk. Götze wilde na de ruime nederlaag niet zeggen dat het verschil met Ajax te groot is en dat PSV kansloos is voor de titel. ,,Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om kampioen te worden. Een seizoen duurt lang en het gaat erom dat je stabiel bent. Het is pas klaar aan het einde van het seizoen, niet nu al.”