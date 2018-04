PSV: vechtmachine die zelden oogstrelend voetbalt

Ron Vlaar kan spelen tegen Heracles na seponeren rode kaart

11:06 De rode kaart van Ron Vlaar is geschrapt. De verdediger van AZ werd in het duel met PSV (2-3) van het veld gestuurd nadat hij een penalty veroorzaakte. De aanvoerder ging in beroep tegen de schorsing die hem werd voorgelegd en met succes.