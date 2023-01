PSV verkoopt Noni Madueke voor megabedrag aan Chelsea

De transfer is de laatste dagen in een stroomversnelling gekomen. Chelsea was naarstig op zoek naar een versterking. De ploeg van Graham Potter staat na achttien speelronden op de teleurstellende tiende plaats in de competitie. Afgelopen donderdag was Fulham nog met 2-1 te sterk voor de Londense topclub, die in 2021 nog de Champions League won.