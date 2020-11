PSV verlengt contract van Jordan Teze tot medio 2024

Teze en PSV waren al mondeling akkoord over een nieuwe verbintenis. IJs en weder dienende wordt de zaak vrijdagmiddag bekrachtigd. De gesprekken tussen PSV, zijn zaakwaarnemer Ali Dursun en Teze zelf verliepen in goede sfeer en werden snel afgerond. Teze meldde vorige week zelf al graag bij PSV te willen blijven en is er trots op dat hij voor de club mag uitkomen. Dursun en hij zien een langer contract in Eindhoven als de goede vervolgstap voor de carrière van de rechtspoot. Er was na de eerste maanden van dit seizoen veel externe belangstelling voor de jonge Teze, maar hij blijft bij PSV.

PSV is content over het nieuwe contract, omdat de club zo geruime tijd grip heeft op de transferrechten van de speler. Sinds 2007 is de talentvolle centrale verdediger al actief in de jeugdopleiding. Dit seizoen beleeft hij zijn doorbraak bij PSV. Teze is inmiddels ook een vaste waarde in Jong Oranje. Hij kan rechts centraal in de defensie en als rechtsback uit de voeten.