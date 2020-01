PSV versterkt zich met linksback Rodríguez van AC Milan

PSV hoopte eerder international Patrick van Aanholt in te kunnen lijven, maar hij bleek uiteindelijk niet haalbaar. De verdediger van Crystal Palace mocht van zijn club niet weg, hoewel PSV er alles aan gedaan heeft. Voor de Eindhovenaren zou een aankoop te duur zijn geworden, waardoor PSV alsnog is overgeschakeld naar de optie-Rodríguez.

Rodríguez hoopt via speeltijd bij PSV in beeld te blijven voor een selectie voor het EK. De 71-voudig Zwitsers international met Chileense roots viel bij AC Milan te vaak buiten de boot en denkt via goede prestaties in Eindhoven in aanmerking te komen voor een rol in het nationale team.