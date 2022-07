PSV vroeg KNVB vergeefs om duel om Johan Cruijff Schaal te verplaatsen

Profiel Hoe Daphne van Domselaar vriend en vijand verbaasde: 'Waar hebben jullie deze vandaan?’

Twee weken geleden was Daphne van Domselaar (22) voor het grote publiek nog onbekend en dacht ze in de schaduw, op de bank, ervaring op te doen op het EK. Dit EK was ze een van de uitblinkers van het team, óók in de verloren kwartfinale tegen Frankrijk.

24 juli