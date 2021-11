PSV wacht kraker in San Sebastian na eenvoudige winst op Sturm Graz

Video'sPSV deed wat het moest doen en versloeg Sturm Graz met 2-0. Door die zege ligt de ploeg van Roger Schmidt op koers om door te gaan in de Europa League, ook omdat Real Sociedad met 2-1 verloor bij AS Monaco.

Door Chris Ottens



Met één geniale ingeving stond Mario Götze aan de basis van de zo gewenste voorsprong van PSV tegen Sturm Graz. In de 44ste minuut profiteerde de Duitse spelmaker van een fout in de defensie van de al zo goed als uitgeschakelde Oostenrijkse ploeg; Götze viel slim over het been van doelman Jörg Siebenhandl en zag de arbiter onverbiddelijk naar de strafschopstip wijzen.

Carlos Vinícius meldde zich voor dat buitenkansje en schoot PSV zo op 1-0. Die voorsprong was ook terecht. PSV, dat in dezelfde samenstelling speelde als tegen Vitesse, domineerde het duel van meet af aan, maar miste diepte in het spel om tot echt grote kansen te komen. Vinícius was nog het dichtst bij met een kopbal en een schietkans, alleen zijn vizier stond nog niet op scherp.

Bekijk hier de 1-0 van Vinícius:

Comfort

De Braziliaan scoorde op slag van rust dus nog wel, al scheelde het weinig of Siebenhandl had de strafschop gekeerd. De 1-0 ruststand gaf PSV in elk geval wel wat comfort in de tweede helft.

Dat bleek ook wel, in die tweede helft maakte PSV al snel het verschil tegen het zwakke Sturm. Nadat Götze de bal nog net naast knikte, was het even later wel raak. Door een fijn balletje van Ritsu Doan, die toch al fijn combineerde met Götze, kon Armindo Bruma alleen op het doel af en maakte hij zo de 2-0.

Bekijk hier de 2-0 van Bruma:

Kraker in San Sebastian

Daarmee was de buit wel binnen voor PSV, dat nu minstens derde eindigt in de Europa League-poule en overwintert in Europa. Die derde plek is goed voor een tussenronde in de Conference League, maar PSV ligt momenteel op koers om door te gaan in de Europa League. Door het verlies van Real Sociedad bij Monaco (2-1) komt alles aan op het laatste duel in San Sebastian over twee weken. PSV heeft daar genoeg aan gelijkspel.

Volledig scherm Spelers van PSV vieren de 2-0 zege op Sturm Graz. © Pro Shots / Toin Damen

