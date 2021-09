PSV was niet klaar voor Feyenoord: ‘Trainer die verliest, heeft geen argumenten en geen verhaal’

Door Maarten Wijffels



Het gebeurt niet vaak: een stadion dat collectief over een coach heen valt bij een wissel. Maar zo ging het gisteren wel in de thuishaven van PSV. En toen het wisselbeleid na afloop ook bij de trainers en spelers ter sprake kwam, kieperden ze bij tegenstander Feyenoord nog wat extra zout in de wond. ,,Ik hoorde bij ons in de kleedkamer dat jongens het fijn vonden om te zien dat Gakpo eruit werd gehaald’’, zei aanvoerder Jens Toornstra desgevraagd. ,,Als zo’n gevaarlijke speler al relatief vroeg wordt gewisseld, is dat toch lekker. We waren zelf al goed bezig en dit geeft je nog wat extra energie.’’