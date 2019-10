PSV wil met Gerbrands stabiliteit én strategische groei realiseren: ‘Er gebeuren hier bijzondere dingen’

,,Mijn contract liep nog tot 2022", aldus Gerbrands. ,,Nadat we eerder de visie tot 2030 uitgedragen hebben, kwam de vraag of ik langer bij PSV kan blijven voor de uitvoering. Er gaan hier bijzondere dingen gebeuren in de komende periode en we moeten ons continu blijven afvragen wat onze plek in het internationale voetballandschap is.”



PSV zette de afgelopen jaren grote stappen bij de jeugdopleiding, strikte via Brainport Eindhoven een aantal grote bedrijven als hoofdsponsor en denkt na over uitbreiding van het Philips Stadion via bijvoorbeeld een congrescentrum. Het credo van Gerbrands is echter dat voetbal altijd op één moet staan en de algemeen directeur wil dat PSV structureel een plek in de top-32 van Europa heeft en behoudt.