PSV wil nóg een nieuweling na Mitroglou en schaakt nog op meerdere borden

PSV is na de komst van spits Konstantinos Mitroglou nog niet klaar op de transfermarkt. Als de overgang van Hirving Lozano naar SSC Napoli definitief is afgerond, is er ruimte om nog een stevige kwaliteitsimpuls aan de selectie te geven. Een overzicht van de stand van zaken, die in de laatste periode van de transfermarkt altijd weer snel kan veranderen.

PSV lijkt tevreden over de bezetting in de achterhoede, waar met de komst van Daniel Schwaab de laatste transfer kan hebben plaatsgevonden. Met Jordan Teze is er een nog niet al te ervaren back-up achter Denzel Dumfries, waar er aan de linkerkant meer alternatieven zijn. Er zijn nu geen signalen dat PSV nog iets wil muteren op deze posities. Centraal heeft de ploeg voldoende opties en daarbij mogen Derrick Luckassen en Trent Sainsbury nog vertrekken ook. Voor hen was er tot donderdagavond nog geen oplossing in de vorm van een nieuwe club in zicht.

Hendrix, Doan

Op het middenveld leek zich ook nog een personele wisseling te voltrekken, maar Bologna pakte de afgelopen weken niet door voor Jorrit Hendrix. Daarmee zijn er op dit moment voldoende mogelijkheden voor de defensieve posities, met naast Pablo Rosario en Érick Gutiérrez ook nog Michal Sadílek als optie. Ryan Thomas en Ibrahim Afellay kunnen in de komende periode ook nog aansluiten en Bart Ramselaar mag vertrekken. Ook voor hem was nog geen concrete optie voorhanden op donderdagavond.

Voor de positie van nummer tien zijn twee opties geblesseerd. Sam Lammers en Gastón Pereiro liggen er nog wel een tijdje uit en PSV heeft nu met Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren twee mannen die deze rol kunnen pakken. PSV heeft de hoop om Ritsu Doan van FC Groningen in te lijven nog niet opgegeven en het is afwachten of PSV en/of zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior in overleg met de noorderlingen een lagere prijs voor Doan zouden kunnen bedingen. De eerder gevraagde 14 miljoen euro gaat PSV sowieso niet betalen en FC Groningen moet dus zakken.

Jahanbakhsh, González

Aanvallend kan PSV zich nog versterken met rechtsbuiten Alireza Jahanbakhsh, die ook denkbaar is als nummer tien. Komt Doan, dan hoeft hij niet gehaald te worden en andersom. PSV heeft al langer een lijntje uitliggen om Jahanbakhsh te huren van Brighton & Hove Albion en is dus afhankelijk van de Britse club. Wil de leiding hun topaankoop van vorig jaar (kosten 25 miljoen euro) al uitlenen? De club informeerde ook naar Nicolás González van VfB Stuttgart en wilde ook hem huren, maar dit pad is inmiddels verlaten. De Duitsers hebben laten weten alleen te verkopen en een dubbelcijferig aantal miljoenen voor hem te willen hebben en dat gaat PSV niet betalen. Komen zij niet terug met een lagere vraagprijs, dan kan er voor deze transferperiode een streep door de naam González. PSV schaakte en schaakt op meerdere borden, waarbij ook andere namen nog in beeld zijn of kunnen komen. Mitroglou kwam de afgelopen week als ‘buitenkansje’ voorbij en in de laatste fase van de transferperiode is het altijd mogelijk dat er nog verrassende nieuwe mogelijkheden opdoemen.