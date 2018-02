PSV wil op bezoek bij Sparta van Advocaat twintigste competitiezege boeken

Speelronde 23 Ziyech maakte laatste Twente-goal in Arena, 'Gio' duizend dagen coach

1:12 In speelronde 23 van de eredivisie zijn de belangen weer groot, zowel bovenin als onderaan de ranglijst. Ajax kan zich in de titelrace geen puntenverlies meer veroorloven, terwijl Sparta hoopt te stunten tegen PSV. Dit zijn de mooiste statistieken van wedstrijden van komend weekend via statistiekenbureaus OPTA en Gracenote.