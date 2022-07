PSV wint Johan Cruijff Schaal na spectaculaire zege op Ajax

En dat terwijl het PSV in het eerste half uur nog de eerste prijs hard afhandig leek te maken na de oorwassing van vorig seizoen (0-4). Ajax had al een paar schotjes gelost toen Steven Bergwijn na een kwartier spelen zijn visitekaartje afgaf. Hij werd gevonden door Wijndal, gaf Ki-Jana Hoever en Johan Bakayoko (de vervanger van de zwaar geblesseerde Noni Madueke) met een heupbeweging en zette zijn voormalige werkgever na zijn recordtransfer op achterstand.

Ajax drukte door, zonder nog eens te bijten. De Amsterdammers waren echter feller en vonden veel makkelijker de vrije man, terwijl bekerwinnaar PSV de bal amper in de ploeg wist te houden. Dat veranderde in het laatste kwartier, toen Ajax de rivaal plots wel steeds de oversteek toestond.

Erger nog, sterspeler Cody Gakpo kreeg telkens de tijd en ruimte om de bal in de doelmond te krullen. En daar kwam plots de zwakte van de kampioen met een relatief kleine defensie tegen sterke koppers als Luuk de Jong en Guus Til aan het licht. Laatstgenoemde profiteerde andermaal, door eerst Wijndal af te troeven en op slag van rust PSV zelfs op voorsprong te koppen. Daarbij kwam Gorter, die in tegenstelling tot de pas herstelde Remko Pasveer een groot deel van de voorbereiding keepte, dramatisch uit. De jonge sluitpost bokste niet de bal maar Daley Blind tegen de vlakte en kon de bal voor de tweede keer uit het net grissen.

Dat zou Gorter nog drie keer doen. Ajax kwam via Antony na een fraaie aanval over links, met Wijndal opnieuw als aangever, nog langszij, maar betaalde ook in de tweede helft op blamerende wijze de prijs voor het geschutter achterin. Zo leidde Gorter, die een ver schot van Armando Obispo als een het kroket loste, een nieuwe voorsprong van PSV in. Gakpo was er als de kippen bij om de rebound binnen te werken.