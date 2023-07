PSV wint van Nottingham Forest in laatste oefenduel zonder wissels

PSV heeft de vierde oefenwedstrijd op rij gewonnen. Na BW Linz (1-2), FC Augsburg (1-2) en FC Eindhoven (3-1) werd vanavond in het Philips Stadion in Eindhoven ook tegen Nottingham Forest een zege geboekt. De Eindhovenaren maakten in de tweede helft het verschil, via een goede goal van Johan Bakayoko. Het Belgische talent legde vanaf een meter of zeventien aan en schoot zuiver, hard en laag in de rechterhoek raak: 1-0.

PSV was de voorbereiding nog begonnen met een 2-1 nederlaag tegen Sint-Truiden, maar gaat na vier zeges op rij dus met vertrouwen richting de strijd om de Johan Cruijff Schaal van komende vrijdag in de Kuip tegen Feyenoord. De landskampioen sloot de voorbereiding vanmiddag af met een 2-1 overwinning op Benfica.



PSV gaf heel weinig weg en had achterin amper iets te duchten van Nottingham Forest, dat met opvallend defensieve intenties naar Eindhoven was gekomen. Daar stond tegenover dat de ploeg van trainer Peter Bosz ook moeite had om door de stugge Premier League-ploeg heen te komen: iets waar de Eindhovenaren dit seizoen vaker mee te maken kunnen krijgen. Veel tegenstanders graven zich in het Philips Stadion graag in en dus was de wedstrijd voor PSV een prima oefening in geduld en in inventiviteit.

Bakayoko zorgde toch nog voor het verschil, nadat PSV al wat kansjes had gehad. De Belgisch international maakte daarmee zijn basisplek waar en lijkt voldoende op koers te liggen om dit seizoen zijn opmars bij PSV voort te zetten.

Peter Bosz voerde geen enkele wissel door en daarmee maakten dus alle spelers negentig minuten. Dat was vooral knap van de nog maar 18-jarige Isaac Babadi, die momenteel de plek van Xavi Simons heeft overgenomen. Babadi speelt sinds 2018 in de jeugdopleiding van PSV, dat hem toen overnam van NEC. Hij speelde al 34 duels voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij vijf keer scoorde en vier assists gaf.

PSV speelt vrijdagavond in de Kuip tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. De landskampioen won eerder vandaag met 2-1 van de Portugese kampioen Benfica, waar Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes meededen op het middenveld bij de ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. De Duitse coach wisselde wel al zijn tien veldspelers en bracht onder meer David Neres nog in het veld. Arne Slot wisselde buiten Justin Bijlow ook al zijn spelers, wat er ook voor zorgde dat de tweede helft bepaald geen traktatie was voor het publiek in de Kuip.

PSV begint het nieuwe seizoen in de eredivisie op zaterdag 12 augustus met de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Op woensdag 9 augustus wacht eerst nog het duel met Sturm Graz in de derde voorrondes van de Champions League. De return in Oostenrijk is een week later.

Opstelling PSV:

Benitez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang

Volledig scherm © ANP