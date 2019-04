PSV worstelt zich langs De Graafschap, maar ziet Ajax op doelsaldo weglopen

De Jong: Zuur dat we precies vandaag zo'n dag hebben

14:52 Luuk de Jong kreeg vandaag tegen De Graafschap kansen genoeg om te scoren, maar het bleef bij één intikker. Een magere 2-1 overwinning was het eindresultaat en daar baalde de aanvoerder van PSV toch van. ,,Het is zuur dat we precies vandaag zo'n dag hebben.”