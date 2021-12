PSV zet Fortuna Sittard dankzij Doan simpel aan de kant en meldt zich bij laatste zestien

Door Chris Ottens



Het duurde een seconde of vijf, maar toen hadden ook de wisselspelers van PSV in de gaten dat Ritsu Doan in de 28ste minuut de 1-0 maakte. Zo’n stil stadion helpt dan niet mee, zoals de hele wedstrijd toch al nooit echt spannend werd. Sterker nog: in de eerste helft was het veelal slaapverwekkend. PSV hoefde niet diep te gaan tegen het zwalkende Fortuna Sittard.

De Limburgse ploeg speelde met een B-elftal in Eindhoven; de strijd tegen degradatie krijgt in Sittard voorrang boven het bekertoernooi. Het was dan ook niet gek dat PSV domineerde, al duurde het lang voordat er kansen kwamen. Vinícius probeerde het met het hoofd, maar het was dus Doan die 1-0 maakte. Hij schoot de bal in de korte hoek achter Yanick van Osch.

Götze scoort weer niet

De assist bij de 1-0 kwam van Mario Götze, die zelf ook had kunnen scoren, maar niet voor het eerst te lang treuzelde en de kans zag vervliegen. Het is toch apart dat een speler van zijn statuur dit seizoen nog niet scoorde in de eredivisie. Hij scoorde alleen in Europa en in de Cruijff Schaal.

Volledig scherm Ritsu Doan zoekt en vindt de verre hoek. © Pro Shots / Toin Damen

En dus bleef het 1-0 met rust, al het zomaar 1-1 kunnen worden. Joël Drommel, die toch al zo worstelt met zijn vorm, liet ook tegen Fortuna Sittard zomaar weer twee ballen los. Hij had het geluk dat het deze keer niet werd afgestraft en PSV na rust rustig verder kon spelen.

Doan maakte met een fraaie knal na een uur al 2-0, toen was het wel klaar. De score had verder op kunnen lopen, maar Yorbe Vertessen en Armindo Bruma kregen de bal er niet in.

,,We wisten dat ze het ons lastig konden maken, maar we speelden een goede wedstrijd", zei Ritsu Doan na de wedstrijd bij ESPN. ,,Ik kon twee keer scoren dankzij mijn ploeggenoten. Bij het eerste doelpunt zocht ik een ploeggenoot, maar ik zag een kans om zelf te schieten en scoorde.”

