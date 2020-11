PSV zet zichzelf na rust voor schut tegen PAOK: evenaring negatief record uit 1955

Door Chris Ottens



Wat er in de 20 minuten na rust toch gebeurde met PSV? Dat zal trainer Roger Schmidt zich ongetwijfeld ook afvragen. In de eerste helft hoefde de trainer amper van de bank te komen in het Toumba Stadion en zag hij PSV zelfs met 0-1 de rust ingaan. Maar in de tweede helft werd zijn ploeg totaal overrompeld door PAOK, dat vier keer scoorde en profiteerde van het geschutter van PSV.



Daar zag het voor rust nog niet naar uit. Met de teruggekeerde Pablo Rosario als aanvoerder had PSV de wedstrijd in Thessaloniki onder controle, zonder groots te spelen. In de 19de minuut kwam PSV zomaar op voorsprong. Ofja, zomaar: Mohamed Ihattaren gaf een fijn balletje met zijn hak op Donyell Malen, die werd gevloerd in de zestien. Eran Zahavi schoot vanaf de stip raak: 0-1. Diezelfde Zahavi had ook de 0-2 moeten maken, maar faalde oog in oog met de keeper.