PSV ziet Madueke en Gakpo geblesseerd uitvallen richting Ajax-uit

Noni Madueke moest in de 54ste minuut geblesseerd naar de kant. De Engelse aanvaller leek naar zijn hamstring te grijpen en ging zwaar geïrriteerd naar de kant. Yorbe Vertessen was zijn vervanger. Vier minuten later schoot Cody Gakpo de 1-1 binnen tegen AS Monaco, maar ook de international van Oranje viel kort daarna uit met een blessure nadat hij ongelukkig terechtkwam na een luchtduel. Hij werd vervangen door de Portugees Bruma.

PSV gaat komende zondag (16.45 uur) op bezoek bij Ajax, dat dinsdagavond enorm veel vertrouwen tankte met een 4-0 overwinning op Borussia Dortmund in de Champions Leauge. In de eredivisie gaat Ajax aan kop met 22 punten na negen duels, een punt meer dan achtervolger PSV. FC Utrecht en Willem II volgen met 17 punten.

De 22-jarige Gakpo staat dit seizoen op zeven goals en acht assists in negentien wedstrijden. De 19-jarige Madueke staat op zes goals en een assist na zestien wedstrijden in dit seizoen. Op 7 augustus schitterde Madueke nog in de Johan Cruijff Arena, waar hij met twee fraaie goals een grote bijdrage had in de 0-4 overwinning op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Madueke stond onlangs al twee weken aan de kant met een spierblessure, terwijl Gakpo begin deze maand afhaakte bij Oranje vanwege een hersenschudding tegen Letland. Hij deed daardoor niet mee tegen Gibraltar.