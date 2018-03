PSV zonder Hendrix, Lozano en Romero

Heracles Almelo kan buurman naar de afgrond duwen

15:18 ENSCHEDE/ALMELO - Heracles is veilig, FC Twente verkeert in degradatienood. De derby van vanavond is anders dan anders: de Almeloërs kunnen de buren een duw richting de Jupiler League geven. ,,Zonde als er volgend jaar geen derby meer is.''