Pusic: Er is te veel misgegaan

,,Er zijn geen woorden voor'', deed Pusic zijn verhaal tegenover de camera's van FOX Sports.

,,Ik wist vanaf de eerste dag dat ik ik hier binnenkwam dat het lastig zou worden voor ons. Maar je bent een sportman en dan moet je voor je kansen gaan. Ik geloofde niet dat het op voorhand een verloren strijd was, al was ik wel realistisch genoeg om te weten dat het moeilijk zou worden. Ik heb geprobeerd om het maximale eruit te halen, helaas is dat niet gelukt. Het doet veel pijn. Dit is een vreselijk moment voor ons allemaal.''

,,We degraderen niet door de wedstrijd van vandaag, maar door wat er zich gedurende het hele seizoen heeft afgespeeld. Het was een bizar en pijnlijk seizoen.''

Het klonk vaak dat FC Twente met deze kern en het hoge budget onmogelijk kon degraderen. Toch is de degradatie een feit. ,,Het is inderdaad niet voor te stellen als je de voorgeschiedenis van de club kent. Maar als je het hele seizoen bekijkt...er is te veel misgegaan.'' Op de vraag wat er precies mis is gegaan wilde Pusic niet verder ingaan.

,,Er moet heel veel gebeuren. Achter de schermen zijn er ongetwijfeld al mensen mee bezig. In eerste instantie moeten we het seizoen in onze laatste wedstrijd waardig afsluiten. Daarna volgt een evaluatie.''

De oefenmeester had ook nog een boodschap voor de fans. ,,Ik huil mee met onze supporters en iedereen in onze regio. We gaan ons opnieuw oprichten. Twente zal veel sterker terugkomen dan het ooit geweest is.''