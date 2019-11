Puzzel in het Ajax-hart: gelegenheidsduo of vaste krachten?

In Engeland bestrijden ze racisme in stadions met een app

21 november Een meldplicht, strafrechtelijke vervolging: allemaal oplossingen die aan bod komen wanneer gesproken wordt over het aanpakken van racisme in de stadions na het incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. In Engeland bestaat er al sinds zes jaar een app om discriminatie in het voetbal - van Premier League tot amateurclubs - te melden.