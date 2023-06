Quilindschy Hartman vol ongeloof na debacle Jong Oranje: ‘Goals maken wel essentieel in voetbal’

Jong Oranje streek met de droom en missie om Europees goud te veroveren neer in Georgië, maar kan eind juni al naar huis, omdat ook de derde groepswedstrijd slechts een schamel puntje opleverde. ,,Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat we naar huis moeten”, zegt linksback Hartman. ,,Als ik om me heen kijk in de kleedkamer, zie ik zoveel goede spelers. We hebben te weinig goals gemaakt. Twee stuks is gewoon niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinale.”

Het gebrek aan rendement werd een repeterend verhaal in Tbilisi. Tegen de Belgen (0-0) waren vijf opgelegde kansen niet besteed aan Jong Oranje, dat tegen de Portugezen ook te weinig goals (1-1) uit het overwicht haalde. Tegen de verrassende, maar kwalitatief mindere Georgiërs troffen de beloften met bijna twintig pogingen slechts één keer doel.

Volledig scherm De teleurstelling bij Joshua Zirkzee in één beeld gevangen. © ANP / EPA

Is dat dan nog wel botte pech? ,,Aan de ene kant wel, als je ziet dat we nu ook weer twee keer de paal raken. Aan de andere kant moeten we misschien meer doen om in een betere positie te komen. Ik denk niet dat het iets zegt over de potentie van het Nederlandse voetbal. Als je onze groepswedstrijden zag, denk ik niet dat veel ploegen beter speelden dan wij. Het maken van goals is alleen wel essentieel in voetbal”, concludeert de verdediger van Feyenoord, die zijn eerste eindtoernooi speelde. ,,Ik vond het een mooie ervaring, maar ja, het toernooi gaat nu pas echt beginnen en wij gaan naar huis. Dat is gewoon ontzettend klote.”

Hartman kan zich door het debacle langzaamaan gaan opmaken voor het verdedigen van de landstitel en Champions League-voetbal met Feyenoord. ,,Een vakantie heb ik niet gepland. Dat heb ik voor het EK even gedaan. Ik blijf nu in Rotterdam en ga even goed uitrusten. Dan zal ik me volgende week zaterdag weer bij Feyenoord melden.”