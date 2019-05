Quincy Promes sluit aan bij Oranje

Go Ahead komt met de schrik vrij tegen RKC

25 mei Het eerste duel tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs om promotie heeft geen winnaar opgeleverd (0-0). De thuisploeg kreeg vooral rust enkele flinke kansen via onder andere Darren Maatsen om een treffer te produceren. Dat lukte echter niet. Dinsdag volgt de return in de Adelaarshorst in Deventer.