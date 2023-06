Quinten Timber draagt aanvoerdersband bij Jong Oranje tijdens EK: ‘Hij gaat voorop in de strijd’

Het doel voor dit Oranje? De beste van de subtop worden richting EK

Een Nederlands elftal in transitie kwam tegen Kroatië beter voor de dag dan in maart tegen Frankrijk. Maar ook de nummer 3 van de wereld wees Oranje toch weer duidelijk op tekortkomingen. De absolute top is uit beeld, het is even niet anders. Maar: met wat er wél is, moet het EK nog steeds haalbaar zijn.