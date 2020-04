Quiz | Hoeveel doelpunten maakte doelman Peter Schmeichel in zijn carrière?

De verjaardag van... Royston Drenthe: ‘We zijn vrij, maar het voelt toch als een gevangenis’

13:48 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Royston Drenthe (33), voormalig profvoetballer voor onder meer Feyenoord en Real Madrid en nu nog actief bij Kozakken Boys in de Tweede Divisie. We stellen hem vier vragen.