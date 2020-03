Quiz | Hoeveel goals maakte Georginio Wijnaldum vorig jaar voor Oranje?

KNVB houdt alle opties open: ‘Speculeren heeft geen zin’

15:13 KNVB heeft heel wat mogelijke scenario's uitgedacht voor het vervolg van de nationale competities, maar vooralsnog is volstrekt onduidelijk welk scenario het gaat worden. De clubs mogen in ieder geval tot en met maandag 6 april niet trainen. Pas als het kabinet de maatregelen opheft die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, kan de KNVB beslissen wat er met het restant van het seizoen gebeurt.