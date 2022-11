Rafael van der Vaart snapt niets van Mo Ihattaren: ‘Echt een ongelooflijke flapdrol’

Van der Vaart zat in de studio als analist voor de wedstrijd van Ajax bij Rangers in de Champions League. Daarbij kwam ook de in Amsterdam geflopte Ihattaren ter sprake. Ajax is klaar met het ‘toptalent’ en stuurt hem terug naar Juventus, de club waar hij onder contract staat.

,,Ik vind het echt een ongelooflijke flapdrol", aldus Van der Vaart. ,,Dat meen ik serieus. Ik heb een zoon van zestien en die vindt hem en Ziyech helemaal fantastisch. Maar nu vraagt ie ook ‘wat is er aan de hand?’ Dat zijn kinderen. Op dit moment zijn zij hun voorbeelden. En dat beseft hij niet.”

Doodzonde, vindt Van der Vaart. ,,Hij heeft zoveel talent en hij gooit zoveel weg. Dan kun je wel een lang contract bij Juventus hebben getekend, maar dat stoort mij enorm. Ik denk dat hij moeilijk te bereiken is. Iedereen wil hem graag helpen, maar hij wil niet geholpen worden. Of hij nou Wesley (Sneijder, red.) belt, mij belt of jou belt. Het gaat erom: wil ie geholpen worden?’’

In de voorbereiding op dit seizoen leek het nog goed te komen met Ihattaren. ,,Hij zag er goed uit, maar op de een of andere manier is hij het onderweg toch verloren ofzo", aldus Van der Vaart, die de hoop nog niet helemaal heeft opgeven. ,,Ik geloof dat het nooit klaar is. Zolang hij nog 20 is en nog steeds morgen wakker kan worden en denken ‘ze hebben allemaal gelijk, ik ga er honderd procent voor.’ Dan kun je nog steeds genieten van het leven, maar focus je op voetbal.”