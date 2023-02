Ralf Seuntjens: ‘Fantastisch als mijn zoontje zijn vader nog een keer een serieuze wedstrijd ziet voetballen’

Ajax-fan Wesley viel in 2011, net als PSV-fan Dylano, een keeper aan op het veld: ‘Hij gaat minder last krijgen dan ik’

Veel voetbalfans die donderdag ‘PSV-fan’ Dylano K. de keeper van Sevilla op het veld zagen aanvallen, moesten terugdenken aan dat moment van ruim elf jaar geleden in de ArenA. Toen ging de 19-jarige Wesley ineens AZ-keeper Esteban te lijf. Hoe is het Wesley vergaan? ,,Ik denk dat die jongen van PSV er minder last van gaat krijgen dan ik, want door mij verloor Ajax.”