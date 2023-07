Ramiz Zerrouki en co stappen uit de Feyenoord-helikopter: bekijk hier de mooiste foto's

Ajax neemt afscheid van Dusan Tadic: ‘We hadden hem graag behouden, maar we respecte­ren zijn verzoek’

Dusan Tadic verlaat Ajax na vijf jaar. Het contract van de 34-jarige aanvoerder is vandaag ontbonden, na diverse gesprekken met de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. ,,We hadden hem graag behouden, maar we respecteren zijn verzoek en wensen hem het allerbeste.”