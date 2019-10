Rampweek PSV compleet met kansloze thuisnederlaag tegen AZ

PSV-trainer Mark van Bommel probeerde met het inbrengen van de Griekse cultspits Kostas Mitroglou nog wel iets van de tweede helft te maken, maar AZ was simpelweg te sterk.



Waar Boadu verzuimde de derde AZ-treffer en zijn hattrick te maken, had Jonas Svensson daar beduidend minder moeite mee. De rechtsback verraste PSV-doelman Zoet met een diagonaal schot.



Uitgerekend de van Ajax overgekomen Dani de Wit was de maker van de vierde Alkmaarse treffer, door de bal binnen te tikken uit een hoekschop. Jagend op een hattrick raakte Boadu in de slotfase nog de paal, maar voor het resultaat maakte dat weinig meer uit.



AZ stijgt door de zege in Eindhoven naar de tweede plaats in de eredivisie en scoren tien keer in twee duels (donderdag tegen Astana al 6-0). PSV verliest het tweede competitieduel op rij en scoort opnieuw niet. Ajax kan met een overwinning in De Klassieker tegen Feyenoord verder weglopen bij PSV.