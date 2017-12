Ramselaar: Scherpte ontbrak in slotfase

Ramselaar kreeg voor het eerst sinds de verloren uitwedstrijd bij Heerenveen weer eens kans in de basisopstelling tijdens een eredivisiewedstrijd. Trainer Phillip Cocu verkoos de middenvelder boven Gastón Pereiro, die na enkele matige optredens gepasseerd werd. ,,Ik was blij dat ik de kans kreeg en ook wel tevreden over mijn eigen spel. Maar het blijft een teamsport, hè. De ontevredenheid overheerst."

PSV ging in de slotfase achteruitlopen, verzuimde de wedstrijd op slot te gooien en kreeg uiteindelijk de deksel op de neus door een late treffer van verdediger Mike te Wierik. Hoe dat volgens Ramselaar kon gebeuren? ,,De scherpte ontbrak in de slotfase en dat mag niet. We hebben zelf een paar keer meegemaakt dat we op het laatste moment nog wonnen, we weten dus hoe scherp we moeten zijn. Dat waren we vandaag alleen niet. Zonde, we moesten hier met drie punten weggaan."